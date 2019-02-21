أخبار مصر | "التضامن" تتعامل مع 5283 مشرداً وطفلاً بلامأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تتعامل مع 5283 مشرداً وطفلاً بلامأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلامأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل و حتى مساء امس الاربعاء 20 فبراير 5283 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وقد أشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل امس الأربعاء مع 81 حالة مشرد و 78 طفل بلامأوى بأجمالي 159حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 75 حالة منها 48 حالة مشرد و27 طفل بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 28 حالة منهم 11 مشرد و 17 طفل بلامأوى.

هذا وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 9 بطانية و 96 وجبة ساخنة عليهم.

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هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلامأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨، كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١ أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قام فريق اطفال بلامأوي بمحافظة الغربية بانقاذ سيدة تبلغ من العمر 30 عاما طردها زوجها من المنزل، حيث قام فريق الشارع بالتحرك فورا للسيدة أ.أ وطفيلها الكائنة بمركز السنطة بمحافظة الغربية وتم العثور عليها بمنطقة السيد البدوي، في إطار خطة وزارة التضامن الأجتماعي للتوسع في محافظات جديدة.

وخلال دراسة الحالة التي قام بها فريق اطفال بلامأوي اتضح ان السيدة تركت منزل الزوج بعد تعديه بالضرب عليها واحداث تشوهات في اماكن متفرقة من جسدها وبالتنسيق مع مديرية التضامن بالغربية والدقهلية تم نقلها ومعها طفلين الاول، يبلغ من العمر سنة ونصف تقريباً والثاني طفل رضيع لايتعدي الخمس أشهر لدار الامل لرعاية المسنين بالمنصورة.