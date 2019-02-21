أخبار مصر | علماء يطورون دواء يعيد الخلايا العصبية للحياة لمرضى "الزهايمر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علماء يطورون دواء يعيد الخلايا العصبية للحياة لمرضى "الزهايمر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتشف فريق من الباحثين إمكانية تحويل الخلايا الدبقية إلى خلايا عصبية عن طريق استخدام تسلسل معين من تسعة جزيئات صغيرة، لكن العدد الكبير للجزيئات وتسلسلها المحدد صعّب مهمة نقل البحث من المختبر إلى مرحلة التجارب السريرية.

ووجد الفريق طريقة لتبسيط عملية تشكيل الخلايا العصبية انطلاقًا من نوعٍ محددٍ من الخلايا الدبقية والتي تدعى الخلايا النجمية الدبقية، ونشر الباحثون دراستهم في مجلة ستم سيلز ريبورتس يوم الخميس الماضي.

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وقالت جيو تشاو يين الباحثة في جامعة ولاية بنسلفانيا، في بيان صحفي، "حددنا أكثر صيغة كيميائية فعالة من بين مئات المركبات الدوائية التي اختبرناها، واستطعنا تعديل أربعة مسارات مهمة للإشارات في الخلايا النجمية باستخدام أربعة جزيئات، ما أدى إلى تحويل الخلايا النجمية إلى خلايا عصبية وظيفية بكفاءة تساوي 70%.".

وأكد فريق الباحثين في بيان صحفي أن الطريق ما زال طويلًا قبل البدء بمعالجة المرضى المصابين بالألزهايمر، لكنهم متفائلين بنتائج هذه الأبحاث في المستقبل.

وقال جونج تشن كبير الباحثين في الفريق، "الميزة الأهم في هذا الدواء الجديد هي سهولة توزيعه إلى كل أنحاء العالم، وحتى إلى المناطق الريفية التي تفتقر إلى أنظمة صحية متقدمة، وأحلم بتطوير نظام بسيط لتوصيل الدواء لمساعدة مرضى السكتة الدماغية ومرضى الألزهايمر في جميع أنحاء العالم وتجديد الخلايا العصبية لديهم واستعادة ذاكرتهم وقدراتهم المفقودة على التعلم، وستساعد أبحاثنا على تحقيق هذا الحلم قريبًا".