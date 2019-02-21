أخبار مصر | تعرف على تفاصيل اجتماعات "محلية النواب" الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل اجتماعات "محلية النواب" الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، العديد من الاجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة طلبى إحاطة بشأن، تحري الحقيقة بخصوص أسباب استقالة مجلس أمناء مدينة الشروق، وسوء مستوى خدمات مركز الإطفاء وضعفها، وتذبذب الكهرباء، وانقطاع المياه المتكرر بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، وطلبى الإحاطة المقدمين من النائب أحمد همام، بشأن تعطيل مصالح المواطنين الخاصة بإصدار تراخيص الإحلال والتجديد والبناء بمركز ومدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية، وبشأن عدم تعاون رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين لإنهاء إجراءات تخصيص وترخيص مبنى تابع للوحدة المحلية القروية بالحجايزة على قطعة أرض مساحتها 175 مترًا قامت إحدى المواطنات بالتبرع بها.

كما تناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة جواهر الشربيني، الأول بشأن المطالبة بضم الوحدة المحلية بمنية محلة دمنة إلى مركز ومدينة محلة دمنة – محافظة الدقهلية، مع مراعاة تقسيم المركز إداريا إلى شرق وغرب أسوة بالمراكز الأخرى بالمحافظة، والثاني بشأن عمل مخطط عمراني متكامل لمدينة محلة دمنة والقرى التابعة لها – محافظة الدقهلية، وتناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب سعيد طعيمة، بشأن معاناة أحياء (سيجر – العجيزي – القرشي – السلخانة – قحافة – كفر عصام) بمدينة طنطا – محافظة الغربية، من العشوائيات ونقص الخدمات من رصف، صرف صحي، مياه، وغاز طبيعي، وبشأن قرار محافظ الغربية الخاص بنقل 78 موظفًا من الأحياء ومجالس المدن إلى أماكن أخرى دون إجراء أية تحقيقات أو توقيع جزاءات أو توجيه إنذارات لهم.

كما تنظر اللجنة طلبى إحاطة بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الأرصفة ورصف الشوارع بمدينة منوف – محافظة المنوفية، وبشأن تحويل مدينة سرس الليان – محافظة المنوفية، إلى مركز ومدينة، وضم المجلسين القرويين فيشا الكبرى والحامول إليها، وفصلها عن مركز ومدينة منوف

ويناقش البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها السبت القادم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن حول الحكم النهائي الصـادر – حضوريًا – من محكمة جنايـات الاسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة – ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلي غرب الاسكندرية.

بالإضافة إلى تقرير اللجنة حول الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، في القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر في القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقي.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

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ويصوت البرلمان خلال الجلسة العامة، على 3 مشروعات قوانين وهم مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، ومشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة العامة 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب أهمها مناقشة طلب النائبة نادية هنري بشارة وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة مرض الجذام، ومناقشة طلب النائب بسام فليفل وأكثرمن عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة التعليم بالتدريب والتوجيه حسب احتياجات الشارع المصري للمساعدة على الإنتاج وتنمية المجتمع، وآخرعن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمدرسين وزيادة رواتبهم للتفرغ الكامل وقيامهم بدورهم التعليمي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن بناء المدارس وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول لتوفير المناخ المناسب للطلبة.

ومناقشة طلب النائب سلامة الجوهري وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة لتمويل المشروعات الحكومية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني وخطط التنمية بها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي.

كما تناقش الجلسة، طلب النائب يس عبد الصبور وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير فرص عمل للشباب لحل مشكلة البطالة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تذليل كافة العقبات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن إجراءات ضم أنشطة الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وفقًا لمنظومة التأمين الصحي، ومناقشة طلب النائب أحمد أبو خليل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول لتكون هيئة اقتصادية مستقلة، ومناقشة طلب النائب منجود رشاد الهواري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التوصيلات غير السليمة للغاز بمنازل الأهالي بالفيوم مما تسبب في تكرار حالات الاختناق.

ومناقشة طلب النائبة آمال رزق الله وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات غير المرخصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع.

وتناقش الجلسة طلب النائب محمد صلاح عبد البديع وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في بعض التخصصات الطبية الهامة في المستشفيات العامة والتأمين الصحي.