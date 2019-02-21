انت الان تتابع التعليم تنشر الجدول المقترح لامتحان الثانوية العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني، الجدول المقترح لامتحان شهادة الثانوية العامة 2018 - 2019، إذ حدد الجدول بدء الامتحانات يوم الأحد الموافق 9 يونيو المقبل بمادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، كما حدد الجدول يوم الخميس 13 يونيو المقبل موعدا لامتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت 15 يونيو المقبل لامتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الإثنين 17 يونيو المقبل لامتحان الديناميكا شعبة (الرياضيات).
وحدد الجدول المقترح، يوم الأربعاء 19 يونيو المقبل لمادتي الكيمياء شعبة (العلوم) و(الرياضيات) والفلسفة والمنطق للشعبة (الأدبية)، ويوم السبت 22 يونيو المقبل موعدا لامتحان الأحياء شعبة (علوم)، و امتحان الاستاتيكا شعبة (الرياضيات) وعلم النفس والاجتماع للشعبة (الأدبية)، ويوم الإثنين 24 يونيو المقبل لمادة
وحدد الجدول المقترح، يوم الأربعاء 19 يونيو المقبل لمادتي الكيمياء شعبة (العلوم) و(الرياضيات) والفلسفة والمنطق للشعبة (الأدبية)، ويوم السبت 22 يونيو المقبل موعدا لامتحان الأحياء شعبة (علوم)، و امتحان الاستاتيكا شعبة (الرياضيات) وعلم النفس والاجتماع للشعبة (الأدبية)، ويوم الإثنين 24 يونيو المقبل لمادة التفاضل والتكامل شعبة (الرياضيات).
ويوم الأربعاء 26 يونيو المقبل لمواد الجيولوجيا والعلوم البيئية شعبة (العلوم) والجبر والهندسة الفراغية شعبة (الرياضيات) والتاريخ للشعبة (الأدبية)، ويوم السبت 29 يونيو المقبل لمادتي الفيزياء للشعبتين (الرياضيات والعلوم) و الجغرافيا للشعبة (الأدبية)، ويوم الإثنين الأول من يوليو اللغة الأجنبية الثانية، وهو آخر يوم في امتحانات الثانوية العامة.
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