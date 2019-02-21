حزب المحافظين يعد مشروع قانون العدالة الانتقالية

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القانون يفرض ضريبة 5% لمرة واحدة لمن تجاوزت ثروته 5 ملايين جنيه.. ويضمن جبر الضرر للفئات المتضررة من السياسات الحكومية.. وينشئ «لجنة الحقيقة والمصالحة» لكشف الحقائق

أعلن حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، عن إنتهائه من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومن المقرر أن يتقدم به الحزب إلي مجلس النواب في أول جلسة مقبلة تفعيلا لنص المادة 241 من الدستور. وتضمن مشروع القانون 30 مادة، شملت تعريف العدالة الانتقالية والمفاهيم المرتبطة بها من كشف الحقيقه والضحية وجبر الضرر، كما حدد القانون الاطار الزمني للفترة الانتقالية من عام 1954 حتى 2011، وركز مشروع القانون علي الفئات المتضررة من الممارسات السياسية بما يضمن تحقيق تعويض لفئات معينة مثل الاحزاب والناخبين وغيرهم من الفئات المتضررة.

وأوضح الحزب، أنه بموجب مشروع القانون تنشأ مفوضية عليا مستقلة تسمي «مفوضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» طبقا لأحكام الدستور، ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمفوضية قرارا من رئيس الجمهورية في خلال شهر من إصدار القانون وتشكل المفوضية من21 عضوا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتمتع

وأوضح الحزب، أنه بموجب مشروع القانون تنشأ مفوضية عليا مستقلة تسمي «مفوضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» طبقا لأحكام الدستور، ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمفوضية قرارا من رئيس الجمهورية في خلال شهر من إصدار القانون وتشكل المفوضية من21 عضوا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويتمتع اعضائها بالحصانة القضائية. (إقرأ أيضا: حزب المحافظين يحذر من المبيدات الزراعية المحرمة دوليا) كما أن «مفوضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية» تصدر تقارير دورية سنوية تتضمن ما تراه من توصيات عاجلة، لإصلاح مؤسسات الدولة وتطوير أدائها ودعم عملية التحول الديموقراطى من أجل تعزيز سيادة القانون. (إقرأ أيضا: هل ضلت «العدالة الانتقالية» طريقها في برلمان «عبد العال»؟) وذكر حزب المحافظين، فى بيان له أنه طبقا لمشروع القانون تنشأ لجنة مستقلة تسمى «لجنة الحقيقة والمصالحة» تعمل على كشف الحقائق طبقا لاحكام الدستور، وتختص اللجنة بكشف الحقائق التى تخص الممارسات المخالفة للديموقراطية وتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحقوق السياسية، وجرائم الفساد المالى والادارى والاجتماعى، وإساءة استعمال السلطة وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، سواء من أفراد أو منظمات وكافة جهات الدولة. (إقرأ أيضا: «المحافظين» يطالب الحكومة بطرح 4 شركات للاكتتاب العام) وأشار إلى أن مشروع القانون راع ضمن مواده جبر ضرر المتضريين اقتصاديا من مسألة الفساد الاقتصادي في مصر خلال الفترة الماضية، من خلال إدراج مادة تفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من تجاوزت ثروته 5 مليون جنيه، وفقا لتقديرات عام 2011، وعلى أن تخصص إيرادات الضريبة في تمويل مشروعات التضامن الاجتماعي، والتكافل والكرامة الانسانية.(إقرأ أيضا: حزب المحافظين: وظَّفنا أكثر من 3 آلاف شاب) ولفت حزب المحافظين، إلى أنه من المقرر أن ينشر تفاصيل مشروع القانون عقب تقديمه لمجلس النواب. (إقرأ ايضا: حزب المحافظين يحذر: الجراد الصحراوي سيفتك بالمحاصيل) Advertisements وأكد الدستور المصري على ضرورة إصدار مجلس النواب للقانون فى دور الانعقاد الأول، حيث تنص المادة 241 من الدستور على أنه «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد إنفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية». وعرف «المركز الدولى للعدالة الانتقالية» مفهوم العدالة الانتقالية بأنه يشير إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التى قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوعة من إصلاح المؤسسات. وأوضح أن العدالة الانتقالية تشير إلى المضى قُدما لتجديد الالتزام بجعل المواطنين العاديين على يقين بالأمان فى بلدانهم، وفى مأمن من تجاوزات سلطاتهم، وتحت حماية فعالة من أى انتهاكات من قبل الآخرين. وتختلف أهداف العدالة الانتقالية باختلاف السياق ولكن هذه سمات ثابتة: «الاعتراف بكرامة الأفراد، والإنصاف والاعتراف بالانتهاكات، وهدف منع وقوعها مرة أخرى». وفى مايو 2017 قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى رقم 31851 لسنة 71 قضائية، المقامة من أحمد محمود وأيمن عويان المحاميين، والمطالبة بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقا للدستور، للمفوضين.

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