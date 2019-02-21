البدري فرغلي: أي مسؤول يعطل حكم المعاشات سنقاضيه

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المحكمة الإدارية العليا تؤيد حكم القضاء الإداري بأحقية المحال على المعاش بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات لأجره المتغير.. والبدري فرغلي مقدم الدعوى: حكم تاريخي

أخيرا، أسدل الستار بشكل نهائي على قضية امتدت في أروقة المحاكم عدة سنوات، بعدما حكمت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الخميس، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري السابق، بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وهي الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

البدري فرغلي: حكم تاريخي «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، هو حكم تاريخي، ونهائي وبات بعد رفض كل الطعون التي قدمتها الحكومة، ولا يجوز الطعن عليه»، هكذا قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات لـ«التحرير»، ومقيم الدعوى ضد الحكومة، تعقيبا على الحكم اليوم. فرغلي أكد أن

البدري فرغلي: حكم تاريخي «الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، هو حكم تاريخي، ونهائي وبات بعد رفض كل الطعون التي قدمتها الحكومة، ولا يجوز الطعن عليه»، هكذا قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات لـ«التحرير»، ومقيم الدعوى ضد الحكومة، تعقيبا على الحكم اليوم.

فرغلي أكد أن «هذا الحكم يؤكد أن أي مسؤول، سيحاول تعطيل أو وقف أحكام القضاء، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية»، وبسؤاله حول هذا التصريح، بأنه متخوف من أن وزارة التضامن قد لا تنفذ حكم القضاء قال: «متوقعون كل شيء». (اقرأ أيضا: كم سيكلف حكم المعاشات خزانة الدولة؟.. خبراء يجيبون) بداية المشكلة في عام 2006، قررت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي يحصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير، وهو ما يؤثر في النهاية على قيمة المعاش الذي يحصلون عليه، ورفع البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ومجموعة من أصحاب المعاشات، دعوى ضد رئيس الوزراء، لمطالبة الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير، استنادا لحكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في 2005، يقضي بأحقية أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بالاستقالة في استعادة هذه العلاوات. Advertisements وفي مارس من العام الماضي 2018، قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى، لكن وزارة التضامن الاجتماعي طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة في أبريل من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتا. ويعتبر حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم، بمثابة حكم نهائي وبات واجب تنفيذه من قبل الحكومة، وأعلنت وازرة التضامن الاجتماعي في بيان عقب الحكم، اليوم، أنها «تحترم كل أحكام القضاء، وتنتظر صيغة الحكم لدراستها». (اقرأ أيضا: غادة والي عن «حكم المعاشات»: نحترم القضاء) مسار زمني للقضية في مارس 2018 قضت محكمة القضاء الإداري، بإضافة نسبة 80% من آخر 5 علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، في الدعوى التي أقامها البدري فرغلي وآخرون، وذكروا فيها أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005. وأضافوا أن الهدف من الدعوى هو تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها. وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها الأول إن «المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاما لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال للمعاش». بعدها طعنت وزارة التضامن الاجتماعي على الحكم، وحكمت اليوم المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الأول الصادر من محكمة القضاء الإداري، ليسدل الستار على القضية أمام القضاء، والمنتظر خلال الأيام المقبلة الطريقة التي ستنفذ بها وزارة التضامن الاجتماعي الحكم. (اقرأ أيضا: حيثيات «ضم العلاوات»: حق ثابت في قانون التأمينات)

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