شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكوى وفد سياحي صيني.. «آثار الإسكندرية» تزيل دورة مياه مجاورة للمتحف اليوناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الأثري محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، حملة فورية الخميس، بالتنسيق مع حي وسط الإسكندرية لتنفيذ قرار إزالة دورة مياه عمومية غير مستغلة مجاورة للمتحف اليوناني الروماني «أكبر متحف في الوجه البحري وأكبر متحف متخصص في الحضارة اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط».

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وقال «متولي» إن الحملة تمكنت من إزالة دورة مياه عمومية غير مستغلة تقع بجانب المتحف اليوناني الروماني وتسيء للمظهر الحضاري للمتحف حيث يجري حاليا مشروع تطوير وتحديث متزامن للمتحف بتكلفة مبدئية تقدر بـ120 مليون جنيه ضمن 8 مشروعات قومية أثرية ضمتها قائمة الوزارة والمخصص لها مليار و250 مليون جنيه بمختلف المحافظات وذلك استعداداً لافتتاحه للجمهور. وجاءت الحملة بعد يوم من شكوى وفد سياحي صيني، بسبب سوء حمامات منطقة القلعة في الإسكندرية.

وأشار مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية إلى أن المنطقة أزالت مؤخراً بالتنسيق مع حي المنتزه ثان التعديات الواقعة بالقرب من منطقة طاحونة هواء المندرة الأثرية بمحافظة الإسكندرية والتي تمثلت في بناء ارتفاعات مخالفة من العقار المجاور للطاحونة الأثرية، بما يخالف الضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية لضمان سلامة منطقة الطاحونة.

وأكد «متولي» أن وزارة الآثار ممثلة في منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي تعمل على قدمٍ وساق لإزالة أي تعديات على الأراضي والمباني الأثرية.