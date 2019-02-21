«شوقي» يتفقد مدارس سوهاج ويشارك في ندوة «التعليم ورؤية مصر 2030»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محافظة سوهاج اليوم الخميس، لمتابعة مدارس المحافظة والاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمحافظة.
وكان في استقبال «شوقي»، أثناء زيارته للمحافظة، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، حيث تفقد الإنشاءات الجديدة لمدرسة جيل المستقبل الدولية «تحت الإنشاء»، بمدينة سوهاج الجديدة، ومدرسة عثمان بن عفان للغات الرسمية، بمدينة سوهاج الجديدة، وكذلك مدرسة الحديثة الإعدادية للبنات، حيث تفقد المدرستين وحرص على الحوار مع التلاميذ ومناقشتهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
كما شارك الوزير في الندوة التي عقدتها المحافظة بقاعة المؤتمرات تحت عنوان «التعليم ورؤية مصر 2030»، وذلك في إطار تعاون الوزارة مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، للتوعية بمجهودات الدولة تجاه رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وخلال الزيارة، أكد الدكتور طارق شوقي حرص القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي على النهوض بالتعليم على اعتبار أنه قاطرة التنمية.
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