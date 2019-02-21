شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت»: الاستثمار في أفريقيا حل لأزمة محدودية المياه والأراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أفضل شيء لمواجهة التحديات المتعلقة بمحدودية الموارد المائية والأراضي هو أننا نحتاج لدعم القوة الناعمة لفتح مجالات الاستثمار في الدول الأفريقية، ولابد أن نتوسع في دول الجنوب الأفريقي من خلال الأرض، لأنه لابد أن يتم التحرك إلى حيث نجد الأرض والمياه التي نعاني من ندرتها في مصر.

وأضاف «أبوستيت»، في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين رئاسية المهندس على عيسي، وحضور المهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة والري في الجمعية، أن زامبيا هي أحد الأمثلة للنماذج المطلوب التوجه إليها حيث تصل مساحتها إلى ما يقرب من 60% من مساحة مصر فيها كمية أمطار عالية وفيها غالبية الأراضي صالحة للزراعة، حيث توجد الزراعة المطيرة أو بالطرق الحديثة، والمياه الجوفية على بعد ٢٠ مترا، وحفر البئر على مسافة ٤٠ مترا، وتطرحها حكومة زامبيا بنحو 2000 دولار للهكتار لمدة 99 عاما كحق انتفاع، وتكلفة البئر لا تتجاوز 2000 دولار.

وأشار إلى وجود نماذج من شباب المصريين قاموا بتنفيذ مشروعات زراعية في زامبيا ونريد فتح مجال للاستثمار والتوسع فيه.