شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع «الجايكا» اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ماساتاكا تاكشيتا مدير إدارة الشرق الأوسط لهيئة الجايكا اليابانية، والوفد المرافق له، لبحث آليات التعاون بين الوزارة والهيئة في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية، وذلك بمقر الوزارة.

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في بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الوزارة والهيئة، والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان، وخاصًة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال اللقاء بحث الجانبان أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الجايكا في العديد من المشروعات المتميزة في مجال التعليم العالي ومنها: مشروع الجامعة المصرية اليابانية (E.JUST) التي تعد نموذجًا للتعاون المثمر بين حكومتي مصر واليابان، وكذلك مشروع مبادرة التعليم المصرية اليابانية الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي بالاشتراك مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، ويتضمن المشروع تدريب المدرسين ومديري المدارس وتأهيلهم للعمل بالمدارس اليابانية، وتدريب الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلاً عن التعاون مع الهيئة في توفير المنح اليايانية لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى مشروع تنمية الكوادر البشرية.

ومن جانبه أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط لهيئة الجايكا اليابانية بالتعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات، مؤكداً حرص بلاده على دعم علاقات التعاون المتميزة مع الجانب المصري خاصة في ظل اهتمام اليابان بتنمية الموارد البشرية وإعداد الكوارد المؤهلة في شتى المجالات، مشيراً إلى أن هناك نماذج مثمرة للتعاون بين البلدين منها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E.Just، والتي تعد حجر الزاوية للتعاون في مجال التعليم العالي.