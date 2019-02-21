شكرا لقرائتكم خبر عن نقل صيدلانية بوحدة صحية ببني سويف لسبها السيدات على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، اليوم الخميس، إحالة صيدلانية بوحدة صحية بمركز ببا إلى التحقيق العاجل، مع نقلها إلى مديرية الصحة لحين انتهاء التحقيقات، على خلفية قيامها بسب وقذف النساء بمركز ببا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال وكيل وزارة صحة بني سويف إن قرار النقل والإحالة للتحقيق جاء بعد تلقي المديرية عدة شكاوى من أهالي مركز ببا تفيد بقيام الطبيبة الصيدلانية بالسب والقذف، متابعا: «سيتم اتخاذ كافة الإجراءات معها بعد انتهاء التحقيقات، ولن نقبل الإساءة على الإطلاق لأي مواطن أو مواطنة داخل محافظة بني سويف».

من جانبه، قال الدكتور ياسر شلبي، أمين نقابة الصيادلة في بني سويف، إن النقابة تقدم أسفها واعتذارها لجميع أهالي محافظة بني سويف بصفة عامة وأهالي مركز ببا بصفة خاصة، متابعا: «نحن ننتظر نتيجة التحقيق الذي تجريه مديرية الصحة مع الصيدلانية حتى يتسنى للنقابة اتخاذ ما يلزم تجاهها».