شكرا لقرائتكم خبر عن «أكساد» و«بحوث الصحراء» ينظمان ندوات للمزارعين حول الممارسات الجيدة بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور سيد خليفة، مدير مكتب أكساد بالقاهرة، عن قيام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، بعقد ندوات توعية للمزارعين عن الممارسات الزراعية الجيدة، بصورة دورية، حيث نظم المركز مؤخراً، ندوة توعوية بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لرفع الوعي وسط مزارعي مركزي النجيلة ورأس الحكمة عن خطورة آفات الصحة العامة في المزارع، بحضور الدكتور أحمد إمام إخصائي الممارسات الزراعية بمركز التنمية المستدامة.

وتابع: أما فيما يخص الحملات الإرشادية، فينظم مركز خدمات للمزارعين حملات مكافحة آفات الزيتون والتين خلال الفترة المقبلة بصورة دورية، كما يقوم بتدريب العمال في المزارع الإرشادية والنموذجية، وداخل مزارعهم على الممارسات الزراعية السليمة بالتعاون مركز بحوث الصحراء.

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كما قام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ومركز التنمية المستدامة صباح اليوم الثلاثاء، بتسليم المزارعين أدوات زراعية خاصة بتقليم الأشجار التين والزيتون.

حيث نظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ندوة عن الممارسات الزراعية الجيدة من أجل تحسين الأحوال المعيشية وزيادة الإنتاج واستدامته في المناطق الزراعية المطرية بمحافظة مطروح بحضور ممثلي منظمة أكساد وبرنامج التنمية الريفية بمطروح وفني مركز التنمية المستدامة ومديرية الزراعة بمطروح، وعدد كبير من مزارعي رأس الحكمة.

كما طالب عطيوة عفيفي، أحد مزارعي منطقة رأس الحكمة بزيادة عدد المزارع بمركز الحكمة وضمها ضمن أعمال المشروع لاستفادة أكبر قدر من المزارعين، حيث يشتهر مركز رأس الحكمة بزراعة التين والزيتون بالإضافة إلى زراعات المحاصيل مثل الشعير والقمح.