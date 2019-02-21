أخبار مصر | الثلاثاء.. "مسلمات علم المصريات" رؤية نقدية حول الآثار المصرية بمكتبة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. "مسلمات علم المصريات" رؤية نقدية حول الآثار المصرية بمكتبة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف الآثار في مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "حول بعض مسلمات علم المصريات: رؤية نقدية"، يوم الثلاثاء، 26 فبراير 2019، الساعة 1.00 ظهرًا، في مقر مكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، قاعة شراع الدور الثالث.

يلقي المحاضرة الأستاذ الدكتور أحمد عيسى؛ أستاذ الآثار المصرية القديمة، بكلية الآثار، جامعة القاهرة وسوف تطرح المحاضرة سؤال حول هل أصبح أغلب ما توصل إليه علم المصريات حاليًّا من معلومات ثوابت ومسلمات يمكن الاعتماد عليها؟ أم أن بعضها على الأقل لم يكن قد أسس على أدلة علمية ثابتة ومؤكدة، ويحتاج إلى مراجعات أخرى ودراسات نقدية جديدة؟

ولدت فكرة استضافة متحف للآثار داخل مجمع مكتبة الإسكندرية الثقافي حين تم اكتشاف عدد من القطع الأثرية الرائعة التي تعود للعصر الهيلينستي والروماني والبيزنطي، وذلك ضمن أعمال الحفر التي تمت قبل إقامة المكتبة في موقعها هذا.

ومتحف الآثار هو أحد المتاحف القليلة في العالم التي تعرض قطعًا فنية تم اكتشافها في نفس مكان عرضها.

Advertisements

وقد تم افتتاح المتحف رسميًّا في ١٦ أكتوبر ٢٠٠٢. وقد اختيرت مقتنياته بعناية لتعكس تاريخ مصر الثري والمتعدد الثقافات والممتد عبر الثقافات الفرعونية واليونانية والرومانية، والقبطية والإسلامية، مع التركيز على الإسكندرية والمرحلة الهيلينستية. ويحتوي المتحف على ١١٣٣ قطعة معروضة أبرزها المجموعتان التاليتان:

قطع فنية اكتشفت أثناء أعمال الحفر في موقع المكتبة (١٩٩٣-١٩٩٥).

آثار رُفعت من قاع البحر المتوسط بالقرب من الميناء الشرقي وفي منطقة خليج أبي قير.

وقد أنشئ المتحف في عام ٢٠٠١ بهدف تعزيز البحث والابتكار من خلال البرامج والأنشطة المختلفة. فهو يعمل على تعريف زائريه بالفترات المختلفة من تاريخ مصر، وعلى توعية الشباب والنشء ثقافيًّا عن طريق تقديم مجموعة مختلفة من البرامج التعليمية.

وقد صُمِّم المتحف بأسلوب عصري باستخدام أحدث تقنيات التصميم الداخلي؛ مثل أنظمة الإضاءة البصرية الحديثة التي تناسب المعارض، وأنظمة مكافحة الحريق والسرقة. وأضيفت اللغة الفرنسية مؤخرًا إلى بطاقات الشرح بجميع الأقسام بالمتحف بجانب اللغتين العربية والإنجليزية لخدمة كافة زائري المتحف.

يعد الموقع الإلكتروني لمتحف الآثار والذي يضم قاعدة بيانات مسجل عليها ما يقرب من ألف قطعة أثرية هو الأول من نوعه على مستوى مصر؛ من حيث عرضه لأغلب مقتنياته للجمهور على شبكة الإنترنت باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. حيث يستطيع المستخدم من خلال الموقع الدخول على أيٍّ من أقسام المتحف وقراءة مقدمة تاريخية وفنية عن العصر الذي تنتمي إليه القطع المعروضة بتلك الأقسام، يلي ذلك عرض تفصيلي وسلس لأهم القطع الأثرية المعروضة بالقسم. كما يمكن لزائري الموقع القيام بجولة تخيلية داخل قاعات المتحف.