أخبار مصر | "مستقبل وطن" يعقد اجتماعا مع أمناء التنظيم بمحافظات سوهاج وكفر الشيخ ودمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يعقد اجتماعا مع أمناء التنظيم بمحافظات سوهاج وكفر الشيخ ودمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد حزب مستقبل وطن، اجتماعه التنظيمي، الدوري مع أمناء التنظيم بالحزب، في محافظات سوهاج وكفر الشيخ ودمياط، بمقر الحزب الرئيسى، بحضور المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم الحزب علي مستوي المحافظات، والمستشار أحمد فوزى أمين الشئون المالية والإدارية للحزب، والنائب عماد سعد حمودة، مسئول القطاعات الجغرافية بالحزب.

وناقشت الاجتماعات، خطة الحزب خلال الفترة المقبلة، وتكليف أمناء القطاعات الجغرافية، وأمناء التنظيم بالمحافظات، بضرورة متابعة تنظيم البرنامج التدريبي الأولي لإدارة الحملات الانتخابية والتسويق السياسي، وكيفية الحشد الإنتخابي، فضلا عن مناقشة اقتراحات أمناء المحافظة فيما يتعلق بخطة الحزب المستقبلية.

واستعرضت الاجتماعات، متابعة استمرار توجيهات حزب مستقبل وطن في إعداد وتجهيز الكوادر السياسية الشابة، لإدارة العملية الانتخابية وذلك استعدادًا لخوض أية انتخابات مقبلة سواء كانت انتخابات المجالس الشعبية المحلية أو الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى ضرورة الاستعداد للمرحلة المقبلة، نظرا لوجود الكثير من التكليفات التي ستصدر لأمناء التنظيم بالمحافظات لتنفيذها.

وشددت الاجتماعات، علي تجهيز مقار الحزب في جميع المراكز والاقسام استعدادًا لتدشين الوحدات الحزبية بجميع المحافظات والاقسام والمراكز، والمطالبة على التواصل بشكل مباشر وتقديم الخدمات الحقيقية للمواطن علي مستوي الجمهورية من خلال المبادرات التي أطلقها الحزب والتي تسعي لتحقيق التكافل المجتمعي وتقديم العمل الخدمي والتواصل المباشر مع المواطنين من خلال فاعليات متعددة متمثلة في القوافل الطبية، ودفع المصروفات الدراسية لغير القادرين، وتوزيع سلع غذائية، وتوزيع البطاطين.

الجدير بالذكر، إنه قد عقد اجتماعات دورية، مع أمناء الحزب، وأمناء التنظيم بالأقسام والمراكز، خلال الأيام الماضية، في 13 محافظة وهم، "الوادي الجديد- البحر الأحمر – السويس- مطروح – المنوفية- قنا – أسيوط – الإسماعيلية – الإسكندرية – القليوبية – شمال سيناء – الغربية – الفيوم".