أخبار مصر | "بن زايد" يتفقد جناح "الإنتاج الحربي" بمعرض إيدكس بأبو ظبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بن زايد" يتفقد جناح "الإنتاج الحربي" بمعرض إيدكس بأبو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض آيديكس 2019 المقام بمدينة أبو ظبى خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الحالي.

وقد أعرب عن تقديره وإعجابه بما شاهده من معروضات عسكرية بجناح الوزارة وعلى رأسها المدرعتان ST-100، ST-500 اللتين تعدان من أحدث ما أنتجته شركات الإنتاج الحربي والمعروضتان لأول مرة فى معرض دولى عسكرى يقام خارج البلاد، كما تشارك الوزارة بنماذج للدبابة M1-A1 ودبابة النجدة M 88 A2 (هرقل)، وقد استمع "بن زايد" إلى عرض نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي الدكتور حسن عبد المجيد - للإمكانيات الفنية والتكنولوجية للمعروضات المشاركة بالمعرض وأشاد "بن زايد" بالتكنولوجيا المتقدمة التى وصلت إليها وزارة الإنتاج الحربي فى مجال التصنيع العسكرى والتى تعكس الطفرة الصناعية التى وصلت إليها مصر فى الفترة الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن وزير الدولة للإنتاج الحربي قد شارك فى فعاليات المعرض فى الفترة من 17- 19 فبراير الحالى، وألتقى خلالها بعدد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان وممثلى عدد من الشركات العالمية المشاركة بالمعرض.