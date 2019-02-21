أخبار مصر | مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حريق مستودع مواد كيميائية ببنجلاديش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حريق مستودع مواد كيميائية ببنجلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا حريق مستودع مواد كيميائية ببنجلاديش؛ ما أدى إلى مصرع أكثر من 75 شخصًا حتى الآن.

وتوجَّه مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الخميس، بخالص العزاء والمواساة لبنجلاديش قيادة وحكومة وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

يذكر أن الحريق كان قد اندلع في مستودع للمواد الكيميائية في الطابق الأرضي من المبنى المؤلف من خمسة طوابق، بالعاصمة البنجلاديشية دكا، وسرعان ما انتشرت ألسنة اللهب إلى ثلاثة مبانٍ أخرى مجاورة.

"البحوث الإسلامية" ينظم سلسلة من ورش العمل لتدريب أمناء الفتوى على التعامل مع القضايا والمشكلات الأسرية المعاصرة

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أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي أن المجمع سوف يبدأ في تنفيذ سلسلة من ورش العمل بعنوان "الوفاق الأسري وأثره على قوة المجتمع" لأعضاء وأمناء لجان الفتوى على مستوى الجمهورية، لتدريبهم على أفضل الطرق الفعّالة لحل المشكلات الأسرية والاجتماعية الواردة على اللجان، وكيفية التغلب عليها للحفاظ على وحدة الأسرة التي تمثل القاعدة الرئيسة لبناء المجتمع.

وأضاف "عفيفي" أن ورش عمل تناقش مجموعة من الأساليب العلمية المتميزة في تحقيق السلام المجتمعي على مستوى الأسرة والمجتمع، من خلال بيان أن العلاقة الزوجية تقوم على تحقيق السكينة والاستقرار من خلال الاحترام المتبادل، واستشعار كل شخص لمسؤولية التي ينبغي أن يقوم بها في ظل التغييرات المعاصرة، وأهمية التكامل والتعاون والتفاهم رغم اختلاف الآراء ووجهات النظر.

وأوضح الأمين العام أن برنامج ورشة العمل الواحدة يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تركز الورشة على تناول أهمية الوفاق الأسري ونتائجه الإيجابية، وخطر ظاهرة العنف الأسري، والآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على التفكك الأسري ومسببات الطلاق، وغيرها من المشكلات المتعلقة بالأسرة المعاصرة، كما يتناول برنامج الورشة المشكلات الأسرية من الجوانب النفسية والاجتماعية والدينية من خلال متخصصين في الطب النفسي وعلم الاجتماع والعلوم الشرعية.

وأشار الأمين العام إلى أن ورش العمل تأتي في إطار اهتمام المجمع بالتدريب والتأهيل المستمر للوعاظ وأمناء الفتوى على التعامل مع القضايا المجتمعية المعاصرة كقضايا الأسرة والطفل.