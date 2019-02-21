أخبار مصر | بعد إصابته بجرح في الحاجب .. طالب بمدرسة الخديوية الثانوية يستغيث بوزير التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إصابته بجرح في الحاجب .. طالب بمدرسة الخديوية الثانوية يستغيث بوزير التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغاث الطالب محمد سيد سالم المقيد بالصف الأولى للثانوي العام بمدرسة الخديوية الثانوية العسكرية، بوزارة التربية والتعليم بعدما تم الاعتداء عليه من قبل طالب آخر يدعى محمد إبراهيم بعد انتهاء الفسحة ونتج عنه كدمات فوق الحاجب وكدمات بالقفص الصدري.

وتقدم ولي أمر الطالب بشكوى لمدير عام إدارة السيدة زينب للتحقيق في الأمر واتخاذ اللازم مع مدير المدرسة حيث إنه لم يقم بعمل أي إسعافات أولية للطالب ولَم يتخذ الاجراءات اللازمة مع الطالب المتسبب في الأزمة وقام ولي الأمر بتحرير المحضر رقم ١٩١١ لسنة ٢٠١٩، وطالب وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في الأمر على الفور.

وفي سياق منفصل انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعادم الدراسي 2018/2019، وتم وضعه على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات.

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جاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

وقالت الوزارة، إنه تم عرض الجدول المقترح على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات تمهيدًا لمناقشته مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، دون المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته وفقا لما حددته الوزارة سابقا، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية؛ وذلك لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.

وأعلنت الوزارة أن آخر موعد لتلقي المقترحات يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019، وذلك حتى يتم عرض جدول الامتحان في صورته النهائية، على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتماده والإعلان عنه.

جدير بالذكر أن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ستكون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9/6/2019، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2019.