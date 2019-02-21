أخبار مصر | "المدافن الصحية والتخلص من المخلفات".. توجيهات "التنمية المحلية" بشأن منظومة النظافة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المدافن الصحية والتخلص من المخلفات".. توجيهات "التنمية المحلية" بشأن منظومة النظافة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحركات كثيرة، وتوجيهات عديدة، يقوم بها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خلال الفترة الأخيرة، للنهوض بمنظومة النظافة، والخلاص من النفايات والمخلفات، حيث أصدر عددًا من التوجيهات، للمحافظين في هذ الصدد.

يرصد "الخليج 365"، توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في منظومة النظافة، واستعادة الوجه الحضاري للمحافظات.

منظومة النظافة في الإسكندرية



ناقش اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي تقوم بها محافظة الإسكندرية بشأن النظافة من خلال إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، لافتًا الى أن كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة تصل إلى 70% وقال إن المنظومة تعتمد على عدة مراحل تبدأ بالجمع ثم النقل والمعالجة وتنتهى بالتخلص من المخلفات. ناقش اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي تقوم بها محافظة الإسكندرية بشأن النظافة من خلال إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، لافتًا الى أن كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة تصل إلى 70% وقال إن المنظومة تعتمد على عدة مراحل تبدأ بالجمع ثم النقل والمعالجة وتنتهى بالتخلص من المخلفات. وشدد "شعراوي"، على ضرورة رفع كفاءة آلية جمع القمامة لإستعادة الوجه الحضارى للشارع السكندرى مؤكدًا ضرورة زيادة عدد الجمعيات الأهلية التي تعمل في نطاق المحافظة وعددها 22 جمعية وتشجيع الاستثمار في مجال المخلفات الصلبة والتنسيق مع جمعية رجال الأعمال بالمحافظة للتعامل مع ظاهرة النباشين والتي تعد ظاهرة غير حضارية تعوق تطوير منظومة النظافة وتحديد مواعيد ثابتة لجمع القمامة من الشوارع. منظومة المخلفات في القاهرة



واستعرض وزير التنمية المحلية، آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة في كل محافظة لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائي للمنظومة، تمهيدًا لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية. واستعرض وزير التنمية المحلية، آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة في كل محافظة لوضع خطة تنفيذية وتصور نهائي للمنظومة، تمهيدًا لعرض خطة عمل قابلة للتنفيذ على رئيس الجمهورية. وبحث "شعراوي"، الجهود الجارية لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والألات المستخدمة بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما تم استعراض احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والأراضى اللازمة لإقامة المحطات الوسيطة والمدافن الآمنة وجهود الهيئة فى رفع التراكمات التاريخية بالمحافظة. منظومة النظافة في البحيرة



وعرض وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى فيما يخص منظومة النظافة والجمع السكنى للقمامة ودور الجمعيات الأهلية العاملة بالمنظومة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى إجراءات المحافظة لجذب شركات من القطاع الخاص فى مجال تدوير المخلفات الصلبة ومراجعة الخطط التنفيذية الحالية لتحسين مستوي النظافة في شوارع المراكز والأحياء والمدن والقري من خلال المحليات والجمعيات الأهلية ومتعهدى الخدمة. وعرض وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذى فيما يخص منظومة النظافة والجمع السكنى للقمامة ودور الجمعيات الأهلية العاملة بالمنظومة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى إجراءات المحافظة لجذب شركات من القطاع الخاص فى مجال تدوير المخلفات الصلبة ومراجعة الخطط التنفيذية الحالية لتحسين مستوي النظافة في شوارع المراكز والأحياء والمدن والقري من خلال المحليات والجمعيات الأهلية ومتعهدى الخدمة. وأشار شعراوى إلى أهمية تكامل كافة عناصر التشغيل للمنظومة والبنية التحتية والفرص الاستثمارية علي أرض المحافظة للوصول إلي منظومة ناجحة وفعالة ومستدامة لإدارة المخلفات، لافتًا إلي ضرورة إدخال القطاع غير الرسمى فى المنظومة والإستفادة من كافة الفرص لتحسين دخل المحافظة من الموارد المالية وإلغاء عقود الشركات ومتعهدي الخدمة غير الملتزمين. Advertisements كما استعرض وزير التنمية المحلية، مع المحافظ الجهود التى قامت بها المحافظة لتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات والمعدات والألات المستخدمة في المنظومة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلي احتياجات المحافظة فيما يخص البنية التحتية والمدافن الصحية والمحطات الوسيطة والمناولة والمحطات المتحركة ومحطات الفرز. المخلفات في الفيوم



وناقش "شعراوي"، مستجدات منظومة جمع وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظة الفيوم، بالإضافة إلي مراجعة كافة تفاصيل الخطة التنفيذية للمنظومة خاصة عمليات الجمع من خلال الإدارة المحلية والجمعيات فى القرى والمناطق المختلفة ودراسة الإحتياجات فيما يخص عملية تدوير المخلفات ومنظومة الدفن الصحى الآمن. وناقش "شعراوي"، مستجدات منظومة جمع وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في محافظة الفيوم، بالإضافة إلي مراجعة كافة تفاصيل الخطة التنفيذية للمنظومة خاصة عمليات الجمع من خلال الإدارة المحلية والجمعيات فى القرى والمناطق المختلفة ودراسة الإحتياجات فيما يخص عملية تدوير المخلفات ومنظومة الدفن الصحى الآمن. كما تم استعراض الاحتياجات المالية اللازمة لخلق منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة علي أرض المحافظة وتوفير مساحات من الأراضى لإقامة عدد من المدافن الصحية الآمنة ومصانع لتدوير المخلفات، بالإضافة إلى الموارد المالية التى يمكن للمحافظة المشاركة بها فى المنظومة وتحسين الدخل المالى للمحافظة من عقود الجمعيات ومراجعة المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من المواطنين فيما يخص المخلفات. ملف النظافة في دمياط