أخبار مصر | انتهاء 90% من أعمال إنشاء مبنى نقابة محامي المنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء 90% من أعمال إنشاء مبنى نقابة محامي المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي أعمال التجديد والتطوير بمبنى نقابة محامي المنيا الفرعية، والتي شارفت على الانتهاء منها، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال عز راشد، نقيب الفرعية، إنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاء بنسبة 90%، وتجرى طبقا للمقايسات والرسومات التي تم إعدادها مسبقا، مضيفا أنه يجرى الآن أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى من دهانات، وتركيب أرضيات، وأعمال الصرف، بالإضافة لتشطيب الواجهة الخارجية للمبنى.

Advertisements

وأضاف أنه من المقرر أن يتم استغلال الدورين الأرضى والأول استثماريا وتأجيرهما، والثانى مقرا إداريا، على أن يتم تخصيص الدور الثالث كقاعة اجتماعات، ومقر لمعهد المحاماة، على أن يكون الرابع مطعما استثماريا، والخامس والسادس فندقا للمحامين المغتربين.

وعن أثاث النادي، أشار نقيب المنيا إلى أنه سيتم إجراء مناقصة لتوريده، وفرش المقر ليكون لائقا بالمحامين، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاحه فور انتهاء أعمال التشطيبات مباشرة، بحضور النقيب العام سامح عاشور.

كانت نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، أسندت فى فبراير 2017 بناء مبنى فرعية المنيا الجديد لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.