أخبار مصر | وزير الطيران يفتتح المؤتمر الوزاري الإفريقي للأرصاد الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يفتتح المؤتمر الوزاري الإفريقي للأرصاد الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني اليوم أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري الإفريقي للأرصاد الجوية ( AMCOMET - 4) الذي تستضيفه مصر هذا العام ممثلة في الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية بحضور البروفيسور بيتر تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO والسفيرة جوزيفا ساكو مفوض الاتحاد الأفريقي وجيلبرتو كارفالهو سيلفا رئيس مجلس الوزراء الأفارقة للأرصاد الجوية وبمشاركة 250 شخصية من بينهم 19 وزيراً من المعنيين بشئون الأرصاد الجوية بأفريقيا و54 من رؤساء هيئات الأرصاد الجوية وعدد من ممثلي الوزراء ولفيف من خبراء الأرصاد الجوية الأفارقة.

وفى بداية كلمته رحب الفريق يونس المصري بالسادة الوزراء والوفود المشاركة فى المؤتمر، مؤكداً على سعى مصر الدائم نحو تعزيز أواصر التعاون بينها وبين أشقائها الأفارقة في كافة المجالات وخاصة في مجال الأرصاد الجوية لما يقدمه هذا المجال من خدمات للارصاد الجوية والهيدرولوجية خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تواجهها الدول الافريقية حيث شهدت القارة السمراء ظهور عدداً من الظواهر البيئية مثل موجات الجفاف والفيضانات والعواصف التي أودت بحياة الكثير من أبناء القارة، وكان لابد من تكثيف الجهود والعمل بشكل دائم على إيجاد الحلول الفعالة للتعامل مع تلك الظواهر.

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واضاف سيادته أن المؤتمر هذا العام سوف يضع ألية لتنفيذ الإستراتيجية الإفريقية المتكاملة والتي تم اقرارها عام 2013 لتطوير خدمات الأرصاد الجوية كما دعا وزير الطيران إلي ضرورة تطوير البنية الأساسية وتعزيز أنظمة الأرصاد الجوية و الإنذار المبكر وتحديث المراكز الإقليمية الإفريقية خاصة في ظل التنامى المتسارع في هذا المجال عالمياً والذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المتطورة، وأشار إلي أهمية هذا الملتقى الذي يعد فرصة جيدة لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات وتحديد الخطط الإستراتيجية الإفريقية خلال الفترة القادمة التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة للقارة السمراء.

وخلال المؤتمر أكد المصرى على ضرورة استكمال برنامج الفضاء الأفريقي الذى أقره الاتحاد الافريقى بأديس أبابا عام 2016 والذى سيساهم بشكل كبير فى توفير خدمات التنبؤ للحد من المخاطر والكوارث وتجنب آثارها كما سيقوم بتوفير البيانات والمعلومات الحيوية عن الارصاد الجوية والمناخ والماء بشكل افضل داخل افريقيا من خلال الجيل الثالث من الأقمار الصناعية ، وكذا تنفيذ توصيات إعلان ابيدجان الذى تم اعتماده عام 2018 والمتعلق ببيانات الجيل القادم من الأقمار الصناعية لضمان الاستغلال الأمثل للبيانات لتعزيز القدرات الافريقية على الصعيدين الاقليمى والوطنى.

وخلال جلسات المؤتمر تم انتخاب الفريق يونس المصري رئيسا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية في دورته الجديدة وبهذه المناسبة أعرب وزير الطيران عن سعادته لإختيار مصر لرئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء الافريقى بمجال الأرصاد الجوية والتي تعكس مدي ثقة الأشقاء الأفارقة في القدرات والخبرات المصرية في هذا المجال ، كما وجه سيادته الشكر للسيد جيلبرتو كارفالهو سيلفا وزير الزراعة والبيئة بجمهورية الرأس الأخضر ورئيس الدورة السابقة للمؤتمر على الجهود التى بذلها والإنجازات التي تحققت خلال فترة توليه رئاسة المجلس متطلعًا إلى استكمال مسيرة العمل من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الدول الافريقية و العمل تحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية(WMO) لتحقيق أهداف المجلس والنهوض بمجال الأرصاد الجوية.