أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر: الاستفادة من "بنك المعرفة" في تشجيع البحث العلمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر: الاستفادة من "بنك المعرفة" في تشجيع البحث العلمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، أنه يجب مواصلة الجهود البحثية بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، بمراعاة التركيز على الأبحاث التى تُواكب متغيرات العصر، وتُلبى الاحتياجات المجتمعية، مع السعى الجاد نحو تيسير الاطلاع عليها من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، واستغلال «بنك المعرفة» فى توسيع دوائر نشرها بين الباحثين وطلاَّب العلم، ورواد القراءة الحرة، وتعظيم الاستفادة منها؛ بما يُشَّجع البحث العلمى، ويُنَّمى قدرات الإبداع والابتكار، ويُسهم فى تحصين عقول أبناء مصر، بفكر وسطى يرتكز على منهج علمى رصين؛ وذلك من من أجل المشاركة الفعَّالة فى بناء الشخصية الوطنية.

وجَّه المحرصاوى، عمداء الكليات، بالتدقيق الواجب فى المحتوى العلمي الذى تتضمنه الدوريات العلمية؛ بما يضمن جودتها بالشكل الذى يليق بجامعة الأزهر بتاريخها العريق، ورسالتها التى تضطلع بها على مدار التاريخ.

أعرب، عن اعتزازه باختيار مجلة «الشريعة والقانون» بطنطا، وحولية «أصول الدين والدعوة» بالمنوفية ضمن ١٢ مجلة علمية تصدر باللغة العربية على مستوى العالم؛ لإدراجهما عن طريق «بنك المعرفة المصري» في مؤشر الاقتباس العربي من «clarivate» العالمية.. مشيرًا إلى أنه يجرى مراجعة باقي المجلات العلمية التي تصدر عن جامعة الأزهر؛ لإدراجها قريبًا.

مرصد الإفتاء: القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ اتفاق دولي على مواجهة الإرهاب

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أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن القمة العربية الأوروبية التي ستعقد في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري بشرم الشيخ تمثل نقلة نوعية في اتفاق الرؤى الدولية حول المواجهة المشتركة لتمدد جماعات وعناصر الإرهاب.

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وأضاف المرصد في بيان أصدره أن هذه القمة التاريخية المرتقبة تكشف مدى التقارب العربي الأوروبي حول التحديات والتطلعات المشتركة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، والإفادة من الروابط التاريخية والثقافية العميقة، فضلًا عن الجوار الجغرافي بين الدول العربية والأوروبية.

وقال المرصد في تقريره: إن التهديدات المتنامية والتحديات المشتركة التي يخلقها الإرهاب الدولي والتطرف ويواجهها العالم العربي وأوروبا تجعل وقوف الطرفين متحدين ضد الإرهاب أمرًا ضروريًّا.

أشار المرصد في تقريره أن جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ملتزمان بإعلان حرب عالمية على الإرهاب من خلال عملهما المُشترك لدعم جهود التحالف العالمي ضد داعش، وتدشين حوار إستراتيجي متبادل، وتشكيل مجموعات عمل لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة.

وشدد المرصد على أن مستوى التمثيل وحجم الوفود المشاركة في القمة من الدول العربية والأوروبية يوضح مدى النجاح الذي حققته الدولة المصرية في استعادتها مكانتها وريادتها المستحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث إن انعقاد القمة الدولية بشرم الشيخ في سيناء يبعث برسالة فعلية للعالم عن الجهود المصرية الثابتة الواثقة من قدرتها على بسط الأمن في كافة ربوعها.

وأخيرًا، أشاد المرصد بجهود الدبلوماسية المصرية وجامعة الدول العربية في الإعداد لهذه القمة التي ستتناول قضايا بالغة الأهمية في مقدمتها محاربة الإرهاب والهجرة بالإضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، والهدف المُشترك هو البحث عن حلول دائمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار.