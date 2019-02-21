أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" ينظم ورش عمل لتدريب أمناء الفتوى على التعامل مع القضايا المعاصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" ينظم ورش عمل لتدريب أمناء الفتوى على التعامل مع القضايا المعاصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محيي الدين عفيفي أن المجمع سوف يبدأ في تنفيذ سلسلة من ورش العمل بعنوان "الوفاق الأسري وأثره على قوة المجتمع" لأعضاء وأمناء لجان الفتوى على مستوى الجمهورية، لتدريبهم على أفضل الطرق الفعّالة لحل المشكلات الأسرية والاجتماعية الواردة على اللجان، وكيفية التغلب عليها للحفاظ على وحدة الأسرة التي تمثل القاعدة الرئيسة لبناء المجتمع.

أضاف "عفيفي" أن ورش عمل تناقش مجموعة من الأساليب العلمية المتميزة في تحقيق السلام المجتمعي على مستوى الأسرة والمجتمع، من خلال بيان أن العلاقة الزوجية تقوم على تحقيق السكينة والاستقرار من خلال الاحترام المتبادل، واستشعار كل شخص لمسؤولية التي ينبغي أن يقوم بها في ظل التغييرات المعاصرة، وأهمية التكامل والتعاون والتفاهم رغم اختلاف الآراء ووجهات النظر

أوضح الأمين العام أن برنامج ورشة العمل الواحدة يستمر لمدة ثلاثة أيام، حيث تركز الورشة على تناول أهمية الوفاق الأسري ونتائجه الإيجابية، وخطر ظاهرة العنف الأسري، والآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة على التفكك الأسري ومسببات الطلاق، وغيرها من المشكلات المتعلقة بالأسرة المعاصرة، كما يتناول برنامج الورشة المشكلات الأسرية من الجوانب النفسية والاجتماعية والدينية من خلال متخصصين في الطب النفسي وعلم الاجتماع والعلوم الشرعية.

وأشار الأمين العام إلى أن ورش العمل تأتي في إطار اهتمام المجمع بالتدريب والتأهيل المستمر للوعاظ وأمناء الفتوى على التعامل مع القضايا المجتمعية المعاصرة كقضايا الأسرة والطفل.

دار الإفتاء المصرية تتصدر قائمة "تريند" مصر على تويتر

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تصدَّرت دار الإفتاء المصرية أمس قائمة "تريند" مصر على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد أن قام عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتدشين "هاشتاج" باسم "#الإفتاء".

وجاء تفاعل المستخدمين مع هاشتاج "#الإفتاء" بعد مجموعة البيانات المهمة التي أصدرتها الدار عقب حادث "الدرب الأحمر" الإرهابي، ومجموعة التدوينات التي نشرتها الدار على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتتعلق بالحادث، وفيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار.

وتناولت بيانات الدار وفيديو الرسوم المتحركة والتدوينات مجموعةً من التحليلات للحادث الإرهابي، ومجموعة من الأحكام الشرعية والنصائح التي تعمل على تنبيه المواطنين بضرورة التصدي للجماعات الإرهابية.

يأتي هذا استمرارًا لما تقوم به دار الإفتاء المصرية من مجهودات كبيرة لمواجهة الأفكار المتطرفة عبر استخدام الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت فيه قائمة المؤسسات الدينية على مستوى العالم، لتطويرها المستمر للمحتوى والوسائل.