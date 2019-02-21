مصر | نيابة النقض توصي برفض طعون المتهمين بقضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة النقض توصي برفض طعون المتهمين بقضية مقتل الصحفية "ميادة أشرف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري للمحكمة، برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل الصحفية ميادة أشرف.

ونظرت المحكمة اليوم أولى جلسات طعون المتهمين في القضية حيث طالب دفاع المتهمين أمام المحكمة بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بخلاف التى أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قضت بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما لاتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس التي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.

يذكر أن النيابة أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير ٢٠١٤ حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.