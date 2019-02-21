مصر | المؤبد لعامل اغتصب ابنته المعاقة ذهنيا وألقى طفلهما السفاح في القمامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لعامل اغتصب ابنته المعاقة ذهنيا وألقى طفلهما السفاح في القمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة اغتصاب ابنته المعاقة ذهنيا، وإلقاء رضعيها في القمامة بعدما حملت منه سفاحا.

وتعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من مواطن أفاد فيه بضبطه عامل أثناء إلقائه لفافة من القماش، في صندوق قمامة وتبين أن بداخلها طفل رضيع.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وادعى المتهم "رمضان. ع" 31 سنة كهربائي، بأن ابنته معاقة ذهنيا وهي التي ألقت بالطفل في صندوق القمامة وأنها متزوجة من شخص خارج البلاد.

وتبين من التحريات والتحقيقات كذب رواية المتهم، وأنه عاشر ابنته معاشرة الأزواج مستغلا إعاقتها الذهنية، وأنجب منها طفل سفاح وحاول التخلص منه بعد ولادته بإلقائه في صندوق القمامة.