مصر | "الفاسدون يتساقطون".. ضبط 3 بـ"محليات المنوفية" مكنوا آخرين من البناء على الأراضي الزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفاسدون يتساقطون".. ضبط 3 بـ"محليات المنوفية" مكنوا آخرين من البناء على الأراضي الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط واقعتي فساد محليات بالمنوفية بتمكين شخصين بالتعدي بالبناء على أراضي زراعية.

ورصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نتيجة تواطؤ بعض مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم مع أحد المواطنين واستصدار رخصة بناء بالمخالفة لقانون البناء مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وبالبحث والتحري أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام كلٍ من: "رضا. ع. ع"، مواليد 1963، فني تنظيم بالوحدة المحلية بقرية مليج, مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، سبق اتهامه في 4 قضايا "رشوة واستغلال نفوذ" إحداها مازالت متداولة، و"محمد. ك. م"، مواليد 1958، مدير قسم التنظيم بذات الوحدة, مقيم بدائرة مركز شرطة قوسنا، باستغلال موقعهما الوظيفي بالوحدة المحلية بقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم والتواطؤ مع المدعو "مصطفى. م. م"، مواليد 1981، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم وتمكينه من البناء على أرض زراعية واستصدار رخصة لبناء منزل هيكل خرسانة بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمراني بالمخالفة للقانون بالرغم من أن جزء من المساحة خارج الحيز العمراني "أرض زراعية" مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم وكذا سؤال مسئولي مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

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وتم ضبط المتحرى عنه الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثاني "جارٍ ضبطه".

وكما أكدت التحريات قيام المدعو "رضا. ع. ع"، المتهم الأول، بالاشتراك مع كلٍ من: "سامي. ع. م" مواليد 1962، فني تنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم، و"خالد. م. م" مواليد 1972، فني مساحة بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية ومقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان، سبق اتهامه في 3 قضايا "رشوة واستغلال نفوذ" والمحبوس حالياً على ذمة إحداها، باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع المدعو "عاطف. م. ج"، مواليد 1974 أخصائي اجتماعي ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم، وتمكينه من البناء على أرض زراعية واستصدار رخصة لبناء بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمراني بالمخالفة للقانون بالرغم من جزء من المساحة خارج الحيز العمراني " أرض زراعية " مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم وكذا سؤال مسئولي مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق.

وبمواجهة الأول والثاني اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث "جار ضبطه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط الهارب.