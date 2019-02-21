مصر | تأجيل طعون المتهمين في قضية "مقتل ميادة أشرف" لـ18 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعون المتهمين في قضية "مقتل ميادة أشرف" لـ18 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت حكمة النقض طعون 27 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "مقتل الصحفية ميادة أشرف" على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد 7 سنوات لجلسة 18 أبريل لاستكمال المداولة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.

يذكر أن النيابة قد أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير ٢٠١٤ حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.