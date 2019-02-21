مصر | "إنتاج وزارة الزراعة".. إحباط ترويج 3 أطنان عسل نحل مغشوش بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إنتاج وزارة الزراعة".. إحباط ترويج 3 أطنان عسل نحل مغشوش بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مصنعًا بدون ترخيص بمنطقة العمرانية، وضبط داخله 3 أطنان عسل نحل مغشوش، ومجهول المصدر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتوصلت تحريات اللواء مصطفي البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام صاحب مصنع غير مرخص، بمنطقة العمرانية، بتعبئة عسل النحل المجهول المصدر، والمغشوش، داخل عبوات وبيعها للمواطنين على أنها من إنتاج المناحل الخاصة بوزارة الزراعة، ووضع عناوين وهمية على العبوات، على خلاف الحقيقة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بالتنسيق مع مفتشي التموين، ومداهمة المصنع المشار إليه، وضبط داخله 3 أطنان عسل نحل مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

إحباط ترويج 14 طن توابل وبهارات محظور تداولها بأرض اللواء



أحبط رجال مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، ترويج 14 طنا بهارات وتوابل محظور تداولها بالأسواق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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توصلت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، إلى حيازة صاحب مخزن بمنطقة أرض اللواء دائرة قسم شرطة العجوزة، رسالة بهارات وتوابل، محظور تداولها، وتم رفضها جمركيا كونها غير صالحة للاستهلاك البشري، بقصد ترويجها على أصحاب محلات العطارة والمطاعم لتحقيق أرباحا طائلة بطريقة غير مشروعة معرضا حياة المواطنين للخطر، والأضرار الصحية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استصدار إذن من النيابة العامة، وإعداد مأمورية مكبرة مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بالتنسيق مع مفتشي التموين، ومداهمة المخزن المشار إليه، وضبط المتهم، وعثر بداخل المخزن على 14 طنا بهارات وتوابل محظور تداولها بالأسواق.

وكشفت نتيجة العينات بمعرفة مفتشي الأغذية والتموين المصاحبين للحملة أن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي ياشرت التحقيق، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.