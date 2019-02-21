مصر | "داخل دجاجة مطهية".. السجن 6 أشهر لعامل هرب مخدرات لشقيقه بقسم قصر النيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داخل دجاجة مطهية".. السجن 6 أشهر لعامل هرب مخدرات لشقيقه بقسم قصر النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي بالسجن 6 أشهر لعامل ضبط بحوزته مخدرات أخفاها داخ دجاجة مطهية وحاول إدخالها لشقيقه المحبوس بقسم قصر النيل.

وتعود أحداث الواقعة عندما فحص رجال المباحث، حقيبة يحملها المتهم "محمد. ع" أثناء زيارة شقيقه "محمود. ع"، المحبوس على ذمة قضية مخدرات في ديوان قسم شرطة عابدين.

وبتفتيش الحقيبة وجد دجاجة مطهية فاشتبه فيها رجال المباحث ووجدوا فيها مخدر حشيش داخلها، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة التي قررت حبسه وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

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تكثيفات أمنية لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة في أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص ملقاه، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، مفاده بالعثور على جثة شخص ملقاه بالطريق، بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبالفحص تبين أن المجني عليه مصاب بطلق ناري، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وكلف اللواء محمد الألفي بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.