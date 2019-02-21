مصر | "سرقوا 17 عربية".. سقوط عصابة "المفتاح المصطنع" في كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سرقوا 17 عربية".. سقوط عصابة "المفتاح المصطنع" في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث مركز شرطة كرداسة في القبض على تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة مفادها قيام كلٍ من "ياسر. م. ف"،31 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة المركز محكوم عليه بالسجن سنتين في قضية مخدرات، "شبل. ع. ش"، 46 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة المركز محكوم عليه بالسجن شهر في قضية سرقة، "محمد. ع. ر"، 37 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في إرتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة التي أعدت خصيصًا لهذا الغرض بدائرة المركز، وبحوزتهم 12 مفتاح سيارة مختلفة الأشكال والأحجام، 4 كاسيت سيارة، وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بنشاطهم الإجرامي في مجال سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية وقيامهم بارتكاب 17 حادث سرقة سيارة.

وبإرشادهم تم ضبط السيارات المستولي عليها بمكان إخفائها لدى عملائهم، وبعرضها على المجني عليهم تعرف كلٍ منهم على السيارة خاصته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.