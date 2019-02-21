انت الان تتابع مصر تسترد آخر جزء من لوحة «سشن نفرتوم» من أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
خالد العناني وزير الآثار
صرح شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، بأن السفارة المصرية بكانبرا في أستراليا تسلمت الجزء الرابع والأخير من اللوحة الحجرية الخاصة بـ(سشن نفرتوم)، التي سرقت وخرجت من مصر بشكل غير شرعي، التي استردت مصر 3 أجزاء منها عام 2017 من سويسرا، والجزء الرابع كان يعرض في متحف ماكويري، وأبدي مارتين بومز مدير المتحف، استعداده لإعادته فور علمه بأن اللوحة مسروقة ومهربة من مصر بطريقة غير شرعية، وسلم الجزء الرابع إلى السفارة بكانبرا بعد نجاح جهود وزارتي الآثار والخارجية المصرية في إثبات حق مصر في استعادة اللوحة".
وأوضح عبد الجواد، في بيان له، اليوم الخميس، أن اللوحة بأجزائها الأربعة كانت بعثة جامعة روما، عثرت عليها أثناء أعمال الحفائر بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر في الفترة ما بين عامي 1976 و1988، وكانت مكسورة إلى 4 أجزاء، وتم اكتشاف فقدها أثناء أعمال الجرد للمخزن المتحفي بالقرنة بالبر الغربي بالأقصر
وأوضح عبد الجواد، في بيان له، اليوم الخميس، أن اللوحة بأجزائها الأربعة كانت بعثة جامعة روما، عثرت عليها أثناء أعمال الحفائر بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر في الفترة ما بين عامي 1976 و1988، وكانت مكسورة إلى 4 أجزاء، وتم اكتشاف فقدها أثناء أعمال الجرد للمخزن المتحفي بالقرنة بالبر الغربي بالأقصر عام 1995.
وأكد أنه من المقرر خضوع اللوحة بالكامل للترميم فور وصول القطة الرابعة والأخيرة إلى أرض الوطن، ليتم تجميع كل الأجزاء مع بعضها البعض وعرضها في صورتها الكاملة، مشيرا إلى أن استرداد كل أجزاء تلك اللوحة هو بمثابة التحدي الكبير والذي نجحت فيه جهود إدارة الآثار المستردة في استرداد كافة الآثار المصرية المهربة للخارج بطرق غير شرعية.
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