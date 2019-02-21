انت الان تتابع التعليم تنهي إعداد مقترح جدول امتحان الثانوية العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير التعليم طارق شوقي

انتهت وزارة التربية والتعليم من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعادم الدراسي (2018 - 2019)، وتم وضعه على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات، موضحة أنه تم عرض الجدول المقترح على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات، تمهيدا لمناقشته مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، دون المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته وفقا لما حددته الوزارة، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية، لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2018 - 2019).وأشارت الوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن آخر موعد لتلقي المقترحات الأربعاء المقبل، وذلك حتى يتم عرض جدول