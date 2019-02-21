انت الان تتابع طرح 1017 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عاصم الجزار وزير الإسكان
صرح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيتم طرح حجز 1017 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 مترا مربعا للمقبرة، منها 864 مقبرة لقاطني مدن: (6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة، الشيخ زايد)، و153 مقبرة لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحى)، وذلك بنظام حق الانتفاع، قائلا: "يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر، ابتداء من يوم 17 مارس المقبل، ويتم التقديم للحجز خلال الفترة من 1 وحتى 30 أبريل المقبل، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية".
وبخصوص شروط الحجز، أوضح السباعي، في بيان وزارة الإسكان، اليوم الخميس: "يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا (مواطن مصري الجنسية)، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني المدن المطروح بها المقابر، أو محافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون سبق تخصيص مقبرة (مبنى، أرض) له أو لأحد أفراد أسرته
وتابع أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق، وموعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة، ومناطق الأراضي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة (www.newcities.gov.eg).
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