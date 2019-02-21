شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعلن بدء تطبيق ميكنة الخدمات الحكومية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، البدء في تطبيق منظومة ميكنة الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية التابعة بمدن طوخ وبنها والخانكة وحى غرب وحى شرق شبرا الخيمة حيث سيتم تنفيذ الميكنة وفق جدول زمنى محدد.

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وقال المحافظ إن هذا التوجه يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين وميكنتها تطبيقا لمبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، الذي يأتي ضمن محاور استراتجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، مشيرا إلى أن المحافظة تستعد للبدء في ميكنة وتطوير مراكز خدمة المواطنين في أقرب وقت بدعم من وزارة التخطيط ممثلة في اللواء محمد عزي، مساعد وزير التخطيط للتطوير التكنولوجي، حيث سيتم العمل على التطبيق الجديد والخاص بإدخال بيانات الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين بديلا للبرنامج القديم، بهدف تطوير نظم الإدارة وتحديثها للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على النظام الورقي في تقديم الخدمة، وكذا المستفيدون بداية من المواطن والموظف ومتخذ القرار.

وأكد «عبدالحليم»، على أهمية دور المراكز التكنولوجية في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية، كما أنها ستعطي لمتخذي القرار الحصول على المعلومة في التوقيت المناسب والقدرة على التخطيط المستقبلي بناء على قاعدة البيانات المتوفرة، مما سيساعد بدوره على تعزيز الثقة بين الأجهزة التنفيذية والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتخفيض النفقات، والذي سيأتي في إطار التعاون بين محافظة القليوبية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأضافت إيمان ريان، نائب المحافظ، أن عملية تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية خطوة ضرورية تهدف إلى مواكبة التقدم التكنولوجي والعلمي واستثمار الإمكانيات البشرية والعلمية والفنية المتوفرة لرفع أداء الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أنه سيتم الربط مركزياً بين هذه المراكز التكنولوجية بالمحافظة والوزارة.