شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الخميس، المستشار سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، النائب العام السعودي، يرافقه وفد قضائي رفيع المستوى من النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية.

وقد بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك وتفعيل الاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين في المجال الجنائي.

وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي

وقال المستشار شريف الدياسطي، مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، إن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات المصرية السعودية، وفى إطار استراتيجية مشتركة بين البلدين تستهدف دعم تبادل الخبرات القضائية بين جميع الدول العربية وتعزيز أواصر التعاون العربي مشترك.