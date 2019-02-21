شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تبحث إنشاء درجة مشتركة في مجال الرعاية الطبية لمرضى الكبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الخميس، وفدا من جامعتى أسيوط والمنوفية، وذلك لمناقشة المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي برنامج Erasmus لبناء القدرات ودعم تطوير التعليم العالي بالمؤسسات الأوروبية وغير الأوروبية، وذلك بهدف إنشاء درجة مشتركة في مجال الرعاية الطبية والصحية لمرضى زراعة وجراحات الكبد.

وأوضح «الكردى» أن الدرجة سيتم إنشاؤها بالتعاون بين جامعة الإسكندرية ممثلة في كليتي الطب والتمريض، وجامعة أسيوط، ومعهد الكبد القومي بالمنوفية، ووزارة الصحة المصرية، فضلا عن جهات أجنبية من بولندا ورومانيا وإيطاليا، ومن المتوقع أن يستمر التعاون لإنشاء مركز متميز بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية لمرضى زراعة وجراحات الكبد.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مها عادل، عميد كلية التمريض، والدكتورة رشا الشنيطي، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور وائل نبيل، رئيس القطاع الطبي بالمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد الجندي، الأستاذ المساعد بجراحة الكبد، والدكتور أشرف الغندور، وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيفرتيتي حسن ذكي، وكيل كلية التمريض لشؤون الدراسات العليا والبحوث.