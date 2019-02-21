«الآثار»: إزالة الإشغالات بمحيط «اليوناني الروماني» بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وزارة الآثار من إزالة الإشغالات الموجودة بمحيط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، بالتنسيق مع المحافظة.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، في تصريحات صحفية، الخميس، إن تلك الإشغالات كانت تسيء إلى المظهر الحضاري للمتحف والذي تجرى به أعمال التطوير والترميم استعدادا لافتتاحه للزيارة.

يذكر أنه تم إنشاء المتحف اليوناني الروماني عام 1892 وافتتحه الخديو عباس الثاني عام 1895م، وكان يعرض العديد من القطع الأثرية، التي عثر عليها في الإسكندرية وما حولها، ويرجع معظمها إلى العصر البطلمي والعصر الروماني.

إزالة الإشغالات بمحيط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

إزالة الإشغالات بمحيط المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية