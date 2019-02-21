شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة»: تعاملنا مع 3000 شكوى للمصريين بالخارج خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن عدد الشكاوى التي وردت للوزارة خلال عامي 2017 -2018 من المصريين بالداخل والخارج، في تقرير يتضمن عدد وطبيعة الشكاوى مرفقا ببيان بمجموعات الدول الوارد منها، ومصنفة بحسب المجموعات الجغرافية لها، وفق رسم بياني موضح لهذا التقرير.

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وصرح اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، بأنه قد ورد للوزارة خلال هذين العامين نحو 3000 شكوى، تم التعامل مع كل منها، إلى أن وصلت نسبة ما تم حله من هذه الشكاوى إلى ما يقرب من 85%، وبذلك يكون قد وصل عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة إلى الوزارة لما يقرب من 6000 حالة في الفترة المشار إليها.

وأضاف «فهمي» أن دول الخليج العربية احتلت الصدارة في نسبة الشكاوى الواردة التي بلغ عددها 1356 شكوى بنسبة 45%، بينما وردت أقل عدد من مجموعة دول أفريقية بواقع 12 شكوى بلغت نسبتها 0.5%، وعن طبيعة الشكاوى الواردة، جاءت الشكاوى المتعلقة بالمستحقات والقضايا العمالية في المقدمة بواقع 653 شكوى.

وتؤكد وزارة الهجرة على تواصلها الدائم مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم في أي من الدول، وتتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية عبر الخط الساخن لإدارة الشكاوى وصفحات التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الرسمي والبريد الإلكتروني.