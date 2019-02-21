شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان لحصر وحدات «الإسكان الاقتصادي والأولى بالرعاية» في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بديوان عام محافظة الإسماعيلية عن صدور قرار رقم 58 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لمراجعة جميع الوحدات السكنية الأولى بالرعاية بمدينة المستقبل، برئاسة رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل، وعضوية كل من نائب رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعضو من إدارة الشؤون القانونية، وعضو من صندوق الإسكان الاقتصادي، وعضو من مديرية الإسكان والمرافق، ومدير إدارة الإسكان بمركز ومدينة الإسماعيلية، ومسؤول الإسكان بلجنة خدمات المستقبل، وعضو من قسم شرطة لجنة خدمات المستقبل، وتختص بمراجعة تخصيص جميع الوحدات السكنية الأولى بالرعاية وإعداد تقرير بذلك.

وأضاف المصدر أن قرارا آخر صدر برقم 60 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لحصر الوحدات السكنية التابعة لمشروع الإسكان الاقتصادي بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، برئاسة سكرتير مركز ومدينة التل الكبير، وعضوية كل من مدير إدارة الإيرادات بالمركز والمدينة، ومسؤول العقود بالمركز والمدينة، ومندوب التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ومدير إدارة الشؤون القانونية، وتختص بحصر الوحدات السكنية التابعة لمشروع الإسكان الاقتصادى بنطاق مركز ومدينة التل الكبير وإعداد تقرير مفصل بحالتها وتحديد المقيمين بها وتحديد صفاتهم وعرض مقترح بالإجراءات اللازمة حيال هذا الموضوع وإعداد تقرير خلال شهر من تاريخ صدور القرار.