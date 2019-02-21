شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 13 عامًا من غرق «السلام 98».. إعادة تشغيل الخط الملاحي «بور توفيق- جدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل عن إعادة تشغيل الخط الملاحي «بور توفيق- جدة» لنقل الحجاج والمعتمرين، بعد توقف ١٣عاما منذ غرق العبارة «السلام ٩٨» عام ٢٠١٦، ودعت الوزارة الشركات والعاملين في قطاع النقل البحري إلى بدء التشغيل في موسم العمرة والحج.

وقال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن إعادة تشغيل الخط الملاحي «بور توفيق- جدة» جاء تفعيلا لقرار وزير النقل رقم (373) لسنة 2014 باعتبار الرحلة البحرية من ميناء بور توفيق المصرى وميناء جدة السعودى رحلة دولية خاصة، مضيفا أن ذلك القرار سيساهم في خفض تكلفة الرحلة البحرية وذلك من شأنه جذب خطوط ملاحية للعمل على الخط.

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وجاء ذلك بعد التنسيق مع هيئة السلامة البحرية لتفعيل القرار والذي سيفتح الباب لآلاف فرص العمل لأبناء محافظة السويس والاستفادة من ميناء بور توفيق وبنيته التحتية وأرصفته وصالاته، وتلبية لمطالب أبناء وأعضاء مجلس النواب ومحافظ السويس بإعادة تشغيل الميناء الذي توقف منذ غرق العبارة السلام 98، حيث تسبب الحادث في توقف العديد من الانشطة المتعلقة بحركة الركاب بالميناء.

وأكد صالح أن الميناء جاهز لبدء تشغيل الخط الملاحى لأى عدد من السفن، حيث تتوافر كافة الاحتياجات لحركة الركاب وتأمين الميناء بمعرفة ادارة شرطة ميناء بور توفيق.

وقال صالح في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن إعادة افتتاح الخط الملاحي المنتظم من شأنه أن يوفر فرص عمل وإعادة الحياة في مدينة السويس خاصة وأنها كانت الميناء الوحيد لنقل الحجاج عبر البحر، مطالبا الشركات بسرعة العمل والتجهيز لبدء موسم العمرة والحج.