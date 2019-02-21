شكرا لقرائتكم خبر عن 204 ملايين جنيه قروضًا لتمويل 1590 مشروعًا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورعلاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بلغ 1590 مشروعا بإجمالي تكلفة 204 ملايين جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة وتم توفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأضاف عبدالحليم أن مركز ومدينة بنها جاء في المركز الأول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 627 مشروعا بقيمة تمويل 57 مليون جنيه، يليه مركز ومدينة شبين القناطر، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 260 مشروعا بتمويل بلغ 14 مليون جنيه.

ووجه المحافظ، القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل اجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجله التنمية بالمحافظة، موضحا أن برنامج «مشروعك» يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد في عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقية توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم في خلق فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة مجالات العمل.