شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء صب القواعد الخرسانية لأبراج العاصمة الإدارية.. تعرف على المشروع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الناطق باسم وزارة الإسكان، هاني يونس، بدء صب القواعد الخرسانية لأبراج العاصمة الإدارية الجديدة، وإن هذا الصب سيمتد على مدار يومين.

وكتب عبر حسابه على «فيس بوك»، عن بدء الصب: «بدء صب اول لبشة في أبراج العاصمة الادارية الجديدة، برج رقم c02 صب الخرسانة لمدة يومين، مصر ترى المعجزة الصينية على أراضيها أبراج تناطح السحاب نبدأ من حيث انتهى الآخرون، نبنى مصر الجديدة، تحيا مصر».

يقع البرج في منطقة الأبراج والتي ستكون من أكبر الأبراج في أفريقيا وفيما يلي أبرز النقاط عن هذه المنطقة:

1- شركة (cscec) الصينية هي من ستنفذ المشروع، وهى أكبر شركات المقاولات بالعالم.

2- تضم المنطقة نحو 20 برجا ما بين إداري، سكني، تجاري والخدمات.

3- من أهم معالم هذه المنطقة أعلى برج في أفريقيا والذي يبلغ طوله 385 مترا.

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4- استثمارات هذا المشروع تقدر بنحو 3 مليارات دولار، جاءت من خلال قرض صينى.

كان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، في وقت سابق، صرح بأنه تم تخصيص قطعة أرض لشركة «CSCEC» الصينية بمدينة بدر لتنفيذ مركز تدريب للعمالة، في ضوء توجه الشركة نحو تدريب نحو 11 ألف عامل مصري على أعمال البناء والتشييد من خلال دورات تدريبية مجانية على أعلى مستوى.