مركز التنبؤ بالفيضان: توقف سقوط الأمطار على السواحل الشمالية السبت المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 21 فبراير حتى السبت 23 فبراير 2019. أظهرت خرائط التنبؤ اليوم الخميس وغداً الجمعة، احتمال سقوط أمطار خفيفة علي أجزاء متفرقة من السواحل الشمالية والوجة البحرى. كما أظهرت خرائط التنبؤ السبت 23 فبراير المتوقع بعدم سقوط أمطار. Advertisements







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