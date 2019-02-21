شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 سيارات نقل تلقى مخلفات الهدم بالشوارع فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة خلال الشهر الجارى من التحفظ على 4 سيارات نقل بأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور محملة بمخلفات رتش قبل إلقائها بالطرق الرئيسية، لعدم التزام أصحابها بقرار المحافظة وقيامهم بإلقاء المخلفات بالمقالب العمومية المصرح بها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رئيس حى الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور بتوقيع غرامات مشددة على أصحاب السيارات لعدم التزامهم بألقاء المخلفات في المقالب العمومية واخذ تعهدات عليهم لمنع تكرار ذلك مستقبلاً .

وقد وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التأكيد على ملاك العقارات الصادر لها تراخيص هدم وبناء بألقاء مخلفات الرتش فى المقالب العمومية وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

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وأضاف المحافظ أن المحافظة تمكنت من رفع 32 ألف حالة إشغال طريق وغلق 70 منشأة تجارية لمزاولة نشاط بدون ترخيص وذلك خلال الحملات التي شنتها احياء ومراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق على مدار أسبوعين.

وأشار راشد إلى أن الحملات تأتى فى إاطار حرص المحافظة على القضاء على مظاهر الإهمال والإشغالات لما تسببه من مظهر غير حضارى وما ينتج عنها من مخلفات قمامة بالإضافة إلى إعاقة المارة والحركة المرورية.

موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة حملاتهم على مدار اليوم بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات بكافة صورها وإزالة كافة التعديات الموجودة بنهر الطريق وعلى الأرصفة، وتطهير محيط جميع المنشئات الهامة والحيوية والمدارس والجامعات والمتشفيات، لفتح الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية بالإضافة إلى تكثيف الحملات الليلية، مؤكداً على ضرورة تطوير الشوارع والأرصفة ورفع كفاءتها وكفاءة الإنارة والنهوض بمستوى نظافة وتجميل الحدائق العامة بالزراعات والنباتات لتحقيق رضاء المواطنين.