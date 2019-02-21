شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران للخدمات الأرضية يعقد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة والجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس محمد فتح الله رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة والجودة، بحضور رؤساء القطاعات ومديرو العموم بالشركة، وذلك ضمن مبادئ الإلتزام والعمل بأسس وأنظمة السلامة التى تضعها وتقرها المنظمات الدولية للطيران ومن منطلق الاهتمام الكامل بشرح سياسة السلامه وتحديد أهدافها .

وتناول الاجتماع الموضوعات الرئيسية التى تم مناقشتها، وتم عرض تقديمى بالإدارة العامة للسلامة والجودة تضمن فى محتواه (سياسة وأهداف السلامة، مؤشرات قياس أداء السلامة بالشركة، وإحصائيات تحسن الأداء، متابعة موقف تنفيذ توصيات التحقيق، فى الوقائع والحوادث، الإبلاغ الإلزامي التطوعي فى مجال السلامه، نتائج ورش عمل تقييم مخاطر السلامة، خطط التحسين المستمر فى القاهرة والمحطات، فضلا عن نتائج ورش عمل لجان السلامة بالمحطات، أعمال التوعية بالسلامة من خلال الندوات والمؤتمرات.

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وكان من نتائج الاجتماع العديد من التوصيات الهامة والملزمة لجميع القيادات والعاملين بالشركة لابد من العمل على إنهائها والإلتزام بما تنص عليه.