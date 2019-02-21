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جماعة بوكو حرام تذبح 18 تاجر حطب فى ولاية بورنو بنيجيريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أعضاء من جماعة بوكو حرام، بمهاجمة مجموعة من تجار الحطب فى ولاية بورنو شمال شرقى نيجيريا، وذبح ما لا يقل عن 18 شخصا.

 

وقال مصدر لمراسل جريدة "this day " النيجيرية، إن الأشخاص الثمانية عشر قُتلوا أثناء محاولتهم الخروج  للبحث عن الحطب والفحم.

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وكثيرا ما يقوم ضحايا بوكو حرام الأحدث بتحميل الحطب والفحم فى السيارات وبيعها فى مايدوغوري، عاصمة الولاية ، التى تعد أيضا مهد الجماعة الإسلامية الإرهابية.

 

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