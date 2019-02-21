شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة بوكو حرام تذبح 18 تاجر حطب فى ولاية بورنو بنيجيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أعضاء من جماعة بوكو حرام، بمهاجمة مجموعة من تجار الحطب فى ولاية بورنو شمال شرقى نيجيريا، وذبح ما لا يقل عن 18 شخصا.
وقال مصدر لمراسل جريدة "this day " النيجيرية، إن الأشخاص الثمانية عشر قُتلوا أثناء محاولتهم الخروج للبحث عن الحطب والفحم.
وكثيرا ما يقوم ضحايا بوكو حرام الأحدث بتحميل الحطب والفحم فى السيارات وبيعها فى مايدوغوري، عاصمة الولاية ، التى تعد أيضا مهد الجماعة الإسلامية الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر جماعة بوكو حرام تذبح 18 تاجر حطب فى ولاية بورنو بنيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.