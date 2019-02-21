شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطلاب يؤكد سنبدأ استقبال مقترحات الطلاب حول جدول الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فيصل عمر الأمين العام لاتحاد طلاب مدارس مصر، إن إعلان مقترح جدول الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جاء بعد تواصل مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة لاتحاد الطلاب لإبداء آرائهم حول ترتيب المواد داخل الجدول.

وأضاف أمين اتحاد طلاب مدارس مصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن لجان الاتحاد سوف تبدأ فى تلقى مقترحات طلاب الثانوية العامة حول الجدول لمعرفة مدى رضاهم من عدمه على ترتيب المواد وذلك عبر الصفحة الرسمية للاتحاد والتواصل مع الطلاب.

وأشار أمين اتحاد طلاب مدارس مصر إلى أن رأى الطلاب مهم وهناك متسع من الوقت للتعرف على رأيهم ولن نحسم مصير الطلاب الخاص بجدول الامتحان فى ساعة أو يوم ولكن سوف يتم استقبال الآراء حتى انتهاء المدة المحددة من الوزارة حول مقترح الجدول.

وشدد أمين اتحاد طلاب مدارس مصر على أنه سيتم الاستماع إلى آراء جميع الطلاب حول جدول الامتحانات لخروجه بالشكل النهائى الذى يلقى قب جميع الطلاب فى الثلاثة شعب.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح جدول الثانوية العامة والذى يبدأ 9 يونيو المقبل وينتهى 1 يوليو 2019.