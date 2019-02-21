السجن 6 أشهر لعامل حاول تهريب "الحشيش" داخل "فرخة مشوية" لشقيقه المحبوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بسجن عامل 6 أشهر بتهمة محاولة تهريب مخدر "الحشيش" داخل "فرخة مشوية" لشقيقه بقسم قصر النيل أثناء حبسه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبد الله سلام. كانت النيابة العام أحالت المتهم "محمد. ع" لمحكمة لجنايات بعد ضبطه أثناء محاولة تهريب "الحشيش" لشقيقه المحبوس داخل قسم قصر النيل داخل "فرخة مشوية" وقت الزيارة.

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