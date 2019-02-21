متهم بخطف طفل من أمام منزله بالحوامدية: "كان تايه وبدور على أهله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تمكن ضباط مباحث الحوامدية، اليوم الخميس، من ضبط عاطل؛ لاتهامه بالشروع في اختطاف طفل من أمام منزله.

تلقى العميد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، إخطارا من شرطة النجدة بأن الأهالي ضبطوا شخصا شرع في ضبط خطف طفلا.

وكشفت التحريات الأولية للنقيب عبد العزيز فرحات، معاون مباحث الحوامدية، أن المتهم يقيم بقرية طموة التابعة لمركز أبو النمرس وآخر بالجيزة، إذ ضُبط حال شروعه في خطف طفل من أمام منزله.

بسؤال المتهم، أنكر ما أسند إليه من اتهام بقوله: "ده كان تايه وبدور على أهله"، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.