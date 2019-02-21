"قضايا الدولة" تعيد 30 فدانًا بطريق "مصر إسكندرية الصحراوي" للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من المحكمة الإدارية العليا، مَكنها من استرداد 30 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

قال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الهيئة حصلت في 25 ديسمبر الماضي على حكم من المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 57228 لسنة 60 ق عليا بإلغاء الحكم الصادر 24 يونيو 2016، في الدعوى رقم 54512 لسنة 66 ق قضاء إداري، والقضاء مجددا برفض الدعوى.

وأضاف أن الحكم المُلغى كان أجاب المدعي إلى طلبه بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد ابتدائي للمدعي لمساحة 30 فدان الكائنة بناحية غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بسعر ألفين و700 جنيه للفدان.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام.