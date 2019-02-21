قيادات أمنية توزع كتيبات تثقيفية على التلاميذ خلال زيارتهم لعدد من المدارس الابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل عدد من ضباط مديريات أمن "القاهرة، القليوبية، الغربية" زيارة لبعض قيادات مديريات الأمن المختلفة لعدد من تلاميذ المدارس الابتدائية وتوزيع كتيبات تثقيفية موجهة إلى جمهور الأطفال من الفئة العمرية الأصغر بعنوان "ارسم، لون، كلنا واحد"، وصور ملونة لمركبات ودراجات نارية حديثة للشرطة بأسلوب البازل.

تهدف الزيارة لتوعية التلاميذ بثقافة العمل الأمني منذ الصغر من خلال تقديم معلومات مبسطة ضمن محتوى جاذب يوضح دور رجال الشرطة في حمايتهم وحماية أسرهم تحديداً في مجالي "المرور والحماية المدنية".

جاءت الزيارة في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية لتفعيل أُطر التواصل المجتمعي مع كافة أطياف وفئات المجتمع وخاصةً النشء من الأطفال صغار السن، وذلك لغرس بعض المفاهيم والقيم الأخلاقية والقانونية لديهم، لتوعيتهم بأبعاد العمل الشرطي وما تقدمه مختلف جهات الوزارة من دور حيوي لحماية أمن المجتمع، من خلال شرح مُبسط لما يفرضه القانون من التزامات، بما يساهم في خلق أجيال جديدة تعي ما لها من حقوق وما عليها من واجبات تجاه المجتمع لتحقيق الانضباط والالتزام بالقواعد القانونية.